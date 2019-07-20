На крупнейшего иностранного инвестора «ArcelorMittal» наехали рейдеры

Зеленский в своих публичных речах, на различных международных площадках зазывает в Украину инвесторов, а в это время на предприятие крупнейшего налогоплательщика и иностранного инвестора в Кривом Роге пришли с обыском, по надуманным обвинениям в «экоциде».

Служба безопасности Украины в субботу, 20 июля, пришла с обыском на металлургический комбинат компании «ArcelorMittal» в Кривом Роге – «АрселорМиттал Кривой Рог», заявил и.о. гендиректор комбината Александр Иванов в своем видеообращение, которое опубликовал на своем YouTube-канале волонтер и участник Революции Достоинства Роман Донник.

«Сегодня на наше предприятие приехали с проверкой и обыском представители Службы безопасности Украины. Нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе. И это, несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, прошли все экологические проверки, в том числе внеплановой в апреле этого года», – говорится в заявлении Иванова.

По его словам, обыски проводились на новом объекте – третьей машине беспрерывного литья заготовок.

Иванов отметил, что за 13 лет «ArcelorMittal» инвестировал в комбинат 9,2 млрд долларов, в том числе в 2018 году – 443 млн долларов. За это время предприятия выплатило около 60 млрд гривен налогов и сборов.

Он добавил, что в ближайшие три года планируется вложить в модернизацию предприятия еще порядка 1,8 млрд долларов.

При этом Иванов предупредил, что «происходящие в последнее время события ставят под угрозу развитие и дальнейшее будущее предприятия».

Роман Донник комментируя обыски на объекте «ArcelorMittal» в Кривом Роге, подчеркнул, что руководство компании уже обратилось к правительствам стран G7, в Американскую торговую палату, в Европейскую бизнес ассоциацию с просьбой помощи и защиты от фактически рейдерского захвата предприятия предпринятого новыми властями Украины.

«Приходите к нам инвесторы», сказал на х##вом английском Зеленский и отправил с обысками Баканова на «АрселорМиттал Кривой Рог». «ArcelorMittal» – это крупнейшая металлургическая компания в мире. Только что построила новый объект, который прошел все экологические проверки, в том числе внеплановую – в апреле этого года. И. о. гендиректора уже обратился в посольства стран «Большой семерки», Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату. И уже об том накате пишут американские финансовые издания», – прокомментировал видео Доник.

Напомним, что и.о. главы СБУ Иван Баканов и президент Украины Владимир Зеленский родились в Кривом Роге.

12 июля Зеленский во время посещения Кривого Рога обвинил меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» в плохой экологии города. Через несколько дней после этого стало известно о возбуждении дела в отношении предприятия по статье «экоцид».