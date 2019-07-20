В Киеве прошла акция памяти убитого журналиста Павла Шеремета

В Киеве провели акцию в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Он погиб три года назад в результате взрыва автомобиля.

В Киеве провели акцию в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент «Левого Берега».

Акция состоялась на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где три года назад погиб журналист.

На акции присутствовали несколько десятков человек.

Среди них временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Он возложил цветы к месту гибели Шеремета и держал в руках открытку с надписью «Кто убил Павла? 3 года без ответа».

«Павел Шеремет представлял собой лучшее, что есть в расследовательской журналистике. Он – символ свободы прессы», – сказал Тейлор.

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева отметила, что последний фактический отчет по делу был 17 февраля 2017 года.

«Мы все еще надеемся, что раскрытие этого дела является делом чести для Украины и для Зеленского», – сказала Мусаева.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания «Украинская Правда» Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В июле 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие «установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало».

В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х – 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской Правде», а также на радио «Вести».