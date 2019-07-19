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Омелян с издевкой прокомментировал указ Зеленского о строительстве дорог

Министр инфраструктуры назвал указ Зеленского о ремонте дорог “цирком на госуровне”. Он подчеркнул, что так «дороги строятся только в бурном воображении», а «для дорог нужны деньги!».

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал указ президента о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Он написал свой комментарий с явным сарказмом на своей странице в Facebook.

«Где дароги? Дороги строятся только в бурном воображении. Подписал указ. Теперь дороги должны указ выполнить … для дорог нужны деньги! А также контроль, конкуренция и качество! Указами, постами в фб, роликами, тегами дороги не ремонтировались и никогда ремонтироваться не будут. Не забудьте предусмотреть минимум 75 млрд грн для Дорожного фонда в госбюджете на 2020 год на дорожную сеть плюс 10 млрд грн на территориальные дороги между райцентрами. Иначе указ используют не по назначению», – написал министр.

Владимир Омелян отметил, что, согласно «аналитике» президента Зеленского, на ремонт дорог предусмотрено в три раза меньше средств.

«Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно», – написал министр.

«Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 долл/месяц… Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!», – добавил Омелян.

Он призвал команду президента «не позориться» и выполнять государственную стратегию по развитию автодорог Украины на 2018-2022 гг.

«…наполняйте Дорожный Фонд 100% акцизов с топлива (кстати, уже вывели из тени 30% рынка горючего? А это больше финансового ресурса на дороги!), стройте качественно и прозрачно!», – написал Владимир Омелян.

🇺🇦«Гдє дарогі?Дороги будуються лише в бурхливій уяві чи фейсбуці».Підписав Указ 😎Тепер дороги повинні Указ виконати…

Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Vrijdag 19 juli 2019

19 июля Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. По мнению президента, начать следует с капитального ремонта 24 тысяч километров основных магистралей. На это нужно 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии.

Источник POLITua
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