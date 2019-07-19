СБУ выявила схемы финансирование боевиков на Донбассе компаниями «Мотор Сич» Богуслаева

«Снежнянский машиностроительный завод», входящий в группу компаний «Мотор Сич», выплатил более 32 миллионов российских рублей в бюджет «ДНР» в 2015 году.

В Службе безопасности заявили, что пресекли незаконную деятельность группы компаний «Мотор Сич», в течение двух лет финансировали так называемую «ДНР», сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы – «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой «Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в результате сделки к так называемому «Центрального республиканского банка ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых «налогов и других обязательных платежей».

В частности, за 2015 год «Снежнянский машиностроительный завод» в бюджет «ДНР» выплачено более 32 миллионов российских рублей.

Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого «Министерства доходов и сборов «ДНР», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянский машиностроительный завод» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

9 июля было обнародовано расследование «Bihus.Info», где сообщалось, что «Мотор Сич» нардепа Вячеслава Богуслаева, поставляет детали военным РФ и работает в ОРДО и в оккупированном Крыму.

В частности сообщалось, что в 2016 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство относительно финансирования терроризма представителями завода «Мотор Сич». Сообщалось, что предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн российских рублей.