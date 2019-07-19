Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги четырех украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство «Fitch» подтвердило долгосрочные рейтинги четырех украинских государственных банков – Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка – на уровне «B-», говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что рейтинги их жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтверждены на уровне соответственно «b-» и «B-».

При этом, рейтинг SRF отражает мнение «Fitch» о потенциальной государственной поддержке этих банков, если она понадобится.

«Рейтинги жизнеспособности всех четырех банков, в первую очередь, отражают их чувствительность к уязвимой внутренней операционной среде, в которой они действуют как крупнейшие финансовые учреждения Украины», – говорится в сообщении.

В Fitch объяснили, что его оценка также учитывает 100% государственную собственность банков (95% для Укргазбанка), значительную долю долгосрочных суверенных облигаций (для всех четырех банков) и существенное кредитование контролируемых государством компаний (для трех банков, за исключением ПриватБанка), что обуславливает их сильную корреляцию с суверенными и бюджетными рисками.

В мае международное рейтинговое агентство «Fitch» подтвердило долгосрочные рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом – Банк Креди Агриколь, ПроКредит Банк и Правэкс-Банк – на уровне «B-».

Напомним, что международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» в апреле подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» и рейтинг по национальной шкале «uaBBB» с прогнозом «стабильный». В то же время, кредитное агентство Moody’s предупреждало, что .кредитный рейтинг Украины может сильно пострадать, если новый президент Украины вмешается в судебные разбирательства связанные с национализацией «Приват банка».

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало курс гривни на ближайшие 2 года.