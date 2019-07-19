Президент Зеленский распустил руки и оттолкнул министра обороны Полторака

Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных. В Минобороны пояснили, что президент так «жестикулировал».

Президент Владимир Зеленский во время презентации мобильных жилищных модулей для военных резко оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента опубликовали в соцсетях, том числе и на You-Tube-канале агентства «InfoResist».

Пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир прокомментировала видео изданию «InfoResist», назвав его «манипуляцией журналистов».

«Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы Офиса президента». – сказала она.

Кушнир добавила, что президент так «жестикулировал», а диалог был конструктивным в течение всей встречи».

Журналист Юрий Бутусов со слов самого Полторака тоже написал в Facebook, что все было «корректно».

«Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Рябошапке и Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал «Секундочку!» Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану», – написал Бутусов.

Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в… Geplaatst door Юрий Бутусов op Vrijdag 19 juli 2019

Руслан Рябошапка, который был рядом и который работает на Зеленского, утверждает в комментарии агентству «Українські Новини», что толчка не было.

«Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и Президент попросил Степана Полторака подождать. И все», – сказал Рябошапка.

После инцидента Зеленский заслушал доклад Полторака и главы Генштаба Руслана Хомчака, во время которого президент уже хлопал Полторака по плечу.

Напомним, 10 июля Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка с официальной встречи. Между ними перешла перепалка, в конце которой президент пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу «этого черта».