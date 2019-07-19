ВидеоНовости

Президент Зеленский распустил руки и оттолкнул министра обороны Полторака

Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных. В Минобороны пояснили, что президент так «жестикулировал».

Президент Владимир Зеленский во время презентации мобильных жилищных модулей для военных резко оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Видео инцидента опубликовали в соцсетях, том числе и на You-Tube-канале агентства «InfoResist».

Пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир прокомментировала видео изданию «InfoResist», назвав его «манипуляцией журналистов».

«Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы Офиса президента». – сказала она.

Кушнир добавила, что президент так «жестикулировал», а диалог был конструктивным в течение всей встречи».

Журналист Юрий Бутусов со слов самого Полторака тоже написал в Facebook, что все было «корректно».

«Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Рябошапке и Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал «Секундочку!» Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану», – написал Бутусов.

Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в…

Geplaatst door Юрий Бутусов op Vrijdag 19 juli 2019

Руслан Рябошапка, который был рядом и который работает на Зеленского, утверждает в комментарии агентству «Українські Новини», что толчка не было.

«Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошел. Мы говорили о срочном звонке и Президент попросил Степана Полторака подождать. И все», – сказал Рябошапка.

После инцидента Зеленский заслушал доклад Полторака и главы Генштаба Руслана Хомчака, во время которого президент уже хлопал Полторака по плечу.

Напомним, 10 июля Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка с официальной встречи. Между ними перешла перепалка, в конце которой президент пообещал позвонить главе СБУ Ивану Баканову по поводу «этого черта».

Источник InfoResist POLITua Українські Новини
Тоже интересно
Новости

Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября

Новости

Зеленский подписал указы об увольнение ряд послов, в том числе Чалого и брата Литвина

Новости

СБУ пресекла российское вмешательство в украинские парламентские выборы

Новости

Зеленский собирался в 2015 году провести телемост с Ургантом

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября

Зеленский подписал указы об увольнение ряд послов, в том числе Чалого и брата Литвина

СБУ пресекла российское вмешательство в украинские парламентские выборы

1 из 1 247