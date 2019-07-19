Суд продлил арест Вышинского до 19 сентября

Адвокаты обвиняемого в госизмене экс-главы РИА «Новости-Украина» подавали в суд ходатайство о смене меры пресечения для их подзащитного.

Подольский районный суд Киева продлил арест руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене, до 19 сентября, сообщает «Цензор.НЕТ».

Адвокаты Вышинского подали ходатайство о смене меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Прокуроры выступили против и призвали суд продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

В итоге, судья продлила срок ареста до 19 сентября. Следующее заседание назначено на 16 сентября.

Правоохранители увели Вышинского из зала суда в наручниках. Он будет доставлен автозаком в Лукьяновское СИЗО.

Накануне пресс-секретарь Владимира Зеленского, а позже и сам президент, заявили о готовности обменять Вышинского на Олега Сенцова.

«Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков – моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле, и мы действительно хотим, чтобы такое время пришло быстрее, мы готовы Вышинского поменять … Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но, я имею в виду, это не разменная монета. Хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги – мы готовы», – заявил Президент.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что не видит причин для обмена Вышинского на украинских политзаключенных, и он должен быть освобожден просто так.

Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. Против него открыто уголовное производство по статье «государственная измена». Он был задержан 15 мая 2018 года, когда Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. В ходе обыска у Вышинского были найдены российские госнаграды и паспорт гражданина РФ.

25 июня Конституционный суд признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Решение КС позволяет отпускать подозреваемых по статье «госизмена» под залог или личное обязательство.