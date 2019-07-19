Зеленский подписал указы об увольнение ряд послов, в том числе Чалого и брата Литвина

Президент Владимир Зеленский 19 июля уволил ряд послов Украины. О решение президента об увольнение послов говорится в указах №530 – 540.

В Украину отзываются:

1) Сергей Пасько, посол в Иордании, был назначен в июле 2010 года

2) Юрий Дюдин, посол в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили, был назначен в сентябре 2013 года

2)Татьяна Ижевская, посол в Ватикане и при Мальтийском ордене, была назначена в марте 2007 года

3) Валентин Шевалев, посол в Туркменистане, был назначен в июле 2010 года

4) Борис Гуменюк, посол в Кипре, был назначен в феврале 2012 года

5) Алексей Шовкопляс, посол в Вьетнаме и Камбодже, был назначен в июне 2010 года

6) Петр Литвин, посол в Армении, был назначен в июне 2018 года

7) Валерий Александрук, посол в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне, был назначен в марте 2015 года

8) Тарас Кузьмич, посол в ЮАР, назначен в декабре 2018 года

9) Ярослав Коваль, посол в Марокко, назначен в феврале 2011 года

10) Валерий Чалый, посол в США, Антигуа и Барбуда, Тринидаде и Тобаго, назначен в июле 2015 года

Информация о готовящемся массовом отзыве послов появилась еще 15 июля. Тогда Офис президента сообщил о решении заменить 12 послов, среди которых должен был быть и посол в США Валерий Чалый.