СБУ пресекла российское вмешательство в украинские парламентские выборы

В Днепре разоблачили женщину, которая по заданию кураторов российских спецслужб распространяла антиукраинскую агитацию в запрещенных российских соцсетях.

В Службе безопасности заявили, что спецслужбы России пытались дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и повлиять на ход и подготовку к внеочередным парламентским выборам, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с начала этого года по заданию представителя спецслужб РФ жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях.

По данным ведомства, за деньги женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крыма, популяризировали террористические организации «Д/ЛНР».

В СБУ добавили, что она получала публикации в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков ОРДЛО.

«После объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковых информации о политических партиях и кандидатах в нардепы», – говорится в сообщении.

Переписка задержанной с кураторами. Переписка задержанной с кураторами. Переписка задержанной с кураторами. Пред 1 из 3 След

«Эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирации вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивного воздействия на электоральные предпочтения избирателей», – добавили в спецслужбе.

Сообщается, что среди материалов, распространялись в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины и проведен обыск по месту жительства женщины.

Отмечается, что правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности.