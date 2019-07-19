Зеленский собирался в 2015 году провести телемост с Ургантом

Первый помощник президента Шефир негативно относится к идеи телемоста между Украиной и Россией, который хотел провести канал соратника Медведчука, но рассказал, что «Квартал 95» хотел провести телемост с Ургантом в 2015 году.

У «Студии Квартал 95» была идея в 2015 году провести телемост совместно с российским ведущим «Первого канала» Иваном Ургантом. Первый помощник президента и совладелец «Квартала» Сергей Шефир рассказал об этом в интервью «Левому Берегу».

«Да, было дело. Такая идея творческих людей. Мы знали, что это сработает в пользу. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали», – рассказал Шефир.

Вместе с тем помощник Зеленского негативно относится к идеи телемоста между Украиной и Россией, который планировал запустить канал соратника Виктора Медведчука.

«Учитывая форму, в которой это было преподнесено, и время избирательной кампании, то мое отношение очень негативное. Все это чистый популизм в преддверии выборов. Да и такой телемост – нарушение законов, мы не имеем права смотреть этот русский канал», – отмети Шефир.

Напомним, украинский телеканал «NewsOne», связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собирался 12 июля провести двухчасовой телемост с «Россией 1» под названием «Надо поговорить» по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году. После акций протеста телемост отменили.