У команды Зеленского нет приоритетов в развитии украинской разведки, – эксперт

Украинской разведке не хватает ключевых ресурсов для развития, но нынешнего президента нет приоритетов в развитии этих служб. Это видно из сравнения бюджетов разведки с США и Россией.

«Остаточный принцип» финансирования украинской разведки должен быть пересмотрен, в частности, в сфере образования кадров разведки, но на сегодня не видно таких приоритетов у команды нового президента, заявил координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в комментарии «Guildhall».

«Цифры сравнений бюджетов разведки с США и РФ нужны для понимания масштабов пропасти. Украинская разведка сегодня нуждается в изменении старых подходов, новом оборудовании, современных информационных технологиях и многом другом – все это очень дорогое, но очень необходимое удовольствие. Не говоря уже о кадрах, мы должны увеличивать финансирование обучения разведчиков, нам нужны интеллектуалы, способные углубляться и решать задачи. На данном этапе, я не вижу у новой команды осознания данных приоритетов», – отмечает эксперт.

Напомним, что украинская разведка выявила завоз Россией на Донбасс горючего для техники и различного военного имущества. При этом в Россию для срочного ремонта вывезли из оккупированных районов Донбасса поврежденную военную технику. По данным разведки это техника будет возвращена в ближайшее время назад на Донбасс.

Так же разведка выяснила, что Россия поставила оккупационным силам на Донбасс 600 тонн боеприпасов только за лето. Грузы с боеприпасами поставляются гражданским транспортом, который до границы сопровождает ФСБ.