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Шестой апелляционный админсуд разрешил беглому нардепу Онищенко участвовать в выборах

Суд постановил, что Онищенко не скрывался от правосудия, а «учился в школе верховой езды».

Шестой апелляционный административный суд разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную раду, сообщает «Slidstvo.Info» со ссылкой на решение суда.

Суд постановил, что Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а «учился в испанской школе верховой езды».

Суд признал, что это является достаточным доказательством, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам, и обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе в Киевской области.

Теперь у ЦИК есть только два дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде и в очередной раз отказать Онищенко в возможности баллотироваться.

Напомним, 26 июня Верховный суд Украины признал законным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Онищенко.

ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания 15 июня ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93.

Источник Slidstvo.Info
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