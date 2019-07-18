Украина и Россия договорились в Минске об обмене заложниками

Бессмертный подтвердил подготовку обмена пленными по формуле «208 на 69». Процедура «правовой очистки» может занять несколько месяцев.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный на брифинге в четверг, 18 июля, подтвердил, что на переговорах в Минске договорились о начале подготовки к обмену пленными по формуле «208 на 69», передает «Левый Берег».

«Самоей главное – достигнута договоренность о начале процедуры по обмену военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона была готова вчера начать эту процедуру, это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но выступил против Кремль, представитель России», – сказал он.

69 украинских граждан должны будут отпустить боевики, в обмен они получат 208 человек.

Поэтому была достигнута договоренность начать процедуру «правовой очистки», необходимую для освобождения. По отдельным лицам на нее необходимо несколько дней, по другим – несколько месяцев.

Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73.