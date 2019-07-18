СБУ возбудило дело на газету «Карпаталия» за публикации карты Закарпатья в цветах флага Венгрии

На газету союза венгров завели дело из-за публикации карты Закарпатья в цветах флага Венгрии. Передовицей газеты «Карпаталия» заинтересовались в МИД и СБУ.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Twitter.

«На первой странице газеты «Карпаталия» ОО «Общество венгерской культуры Закарпатья» под лозунгом «Венгр, вставай!» иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство», – написал Божок.

Следственный отдел Управления СБУ в Закарпатской области открыл уголовное производства по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса из-за этой газеты.

«Учитывая, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанными изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», – сообщили в СБУ.

Слідчим відділом Управління #СБ України в Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками вчинення злочину… Geplaatst door Управління Служби безпеки України в Закарпатській області op Donderdag 18 juli 2019

Егор Божко поблагодарил СБУ за оперативную реакцию на его сообщение.

«Спасибо СБУ и ГПУ за мгновенную реакцию. УСБУ в Закарпатской области зарегистрировало производства по признакам посягательства на территориальную целостность Украины, которое будет продиться под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области», – написал Божко в Twitter.

Дякую #СБУ @ServiceSsu та #ГПУ @GP_Ukraine за миттєву реакцію. УСБУ в Закарпатській обл. зареєструвало провадження за ознаками посягання на територіальну цілісність #Україна, яке продовжиться під процесуальним керівництвом Прокуратури Закарпатської обл. https://t.co/Dpm8F6hcjm https://t.co/tiVYEu1HuZ — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) July 18, 2019

Напомним, ранее МИД обратился к «компетентным органам» из-за участия венгерского министра в избирательной кампании на Закарпатье.