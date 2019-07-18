Экс-спикер Госпогранслужбы, баллотирующийся в парламент, заявил о давлении на округе в Хмельницком

Политическую рекламу кандидата в депутаты от партии «Сила и Честь» в Хмельницком сняли уже сегодня с утра, при этом реклама других кандидатов осталась на своих местах.

Экс-спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян баллотируется от партии «Сила и Честь» по 187 избирательному округу в Хмельницком. Как сообщает сам кандидат в депутаты на своей странице в Facebook на его предвыборную кампанию оказывают серьезное давление: сегодня сняли всю его политическую предвыборную рекламу, за ним установлено наружное наблюдение и другие факты.

«Нет, это не реклама скидок на солнцезащитные очки, как вы могли подумать. Просто еще вчера на этом месте на одной из центральных улиц Хмельницкого висел один из моих немногочисленных сити-лайтов. Но сегодня вместо него уже другая реклама, как и в других «моих» местах и на плоскостях бигбордов», – пишет кандидат в депутаты.

На запрос, почему была снята политическая реклама Слободяна был дан ответ, что «пора снимать, потому что завтра последний день». При этом подчеркивает экс-спикер – все остальные кандидаты висят и их рекламных площадей в десятки, а может даже и сотни раз больше.

Ролик Олег Слободян Друзі, виборча кампанія виходить на фінішну пряму. Для кожного українця участь у голосуванні – це перш за все персональна відповідальність. Адже люди не просто ставлять позначку "за" того чи іншого кандидата, вони делегують повноваження представляти свої інтереси у найвищому законодавчому органі влади протягом наступних п'яти років. З командою продовжуємо боротьбу – знайомимо з ідеями, агітуємо, доносимо наше бачення, програму політичної партії "Сила і честь" задля подальшого поступу України у, переконаний, європейське майбутнє. Ми за чесне суперництво, без використання будь-яких брудних технологій. Нагадаю, щодня з 18:30 до 19:30 чекаю на усіх охочих до спілкування та дискусії у міському парку Шевченка біля пам'ятника Кобзарю. Geplaatst door Олег Слободян op Vrijdag 12 juli 2019

«Это при том, что моя агитация вообще провисела чуть больше недели! Теперь расскажите мне о «честной конкуренции» и «честных выборах», – подчеркивает Слободян.

«Я уже молчу о сорваны плакаты с анонсами и «наружку» во время встреч с избирателями. Я верно вас идентифицировал, юноша характерной внешности на КИА, не станем обнародовать номер?», – добавил он в конце.

Ні, це не реклама знижок на сонцезахисні окуляри, як ви могли подумати. Просто ще вчора на цьому місці на одній із… Geplaatst door Олег Слободян op Donderdag 18 juli 2019

Напомним, что выборы депутатов Верховной Рады состояться уже в это воскресение 21 июля.