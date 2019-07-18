Партия «Сила и Честь» Смешко имеет шансы пройти в Раду, – соцопрос «Рейтинга»

«Слугу народа» на выборах готовы подержать почти 50% избирателей. В Раду проходят пять партий, шансы имеют «Сила и честь» и «Оппоблок».

Политическая партия «Слуга народа» остается лидером электоральных предпочтений украинцев, за последнюю неделю ее рейтинг подрос. За нее готовы проголосовать 49,5% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах 21 июля и определился с симпатиями, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял около 47%, свидетельствуют данные социологического опроса группы «Рейтинг», который проводился 13-17 июля 2019 года.

Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), – не более 2,0%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука (10,5%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (7,7%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (6,9%), партия «Голос» Святослава Вакарчука (5,9%).

Меньше проходного барьера рейтинг у «Силы и чести» Игоря Смешко (3,8%), «Оппозиционного блока» (3,1%), «Радикальной партии» (2,3%), «Свободы» (2,2%), «Партии Шария» (2,0%), «Украинской стратегии» (1,7%), «Гражданской позиции» (1,4%).

Остальные партии набирают меньше 1%.