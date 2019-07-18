Депутат от «Слуги народа» соврал журналистам

Скандал вызванный реализацией проекта создания на Осокорках в Киеве муралов получил свое продолжение после интервью его куратора Гео Лероса, о полной непричастности к этому проекту.

Назначенный советником президента Зеленского кандидат в депутаты от «Слуги народа» Гео Лерос публично соврал журналистам о своей непричастности к проекту муралов на станции метро Осокорки в Киеве. Информация о том, что Лерос до сих пор числится куратором этого проекта в Министерстве информполитики Украины, сообщила на своей странице в Facebook журналистка Алена Лунькова.

«Как стать «новым лицом» в «новой команде». Рецепт от моего «любимого» кандидата в депутаты Гео Лерос», – пишет журналистка.

Далее она по пунктам расписывает все события которые произошли из-за скандала с муралами на Осокорках и причастности к этом Гео Лероса.

1. Лелор так и не выполнил обещания показать все чеки за потраченные бюджетные деньги на проект создания муралов на Осокорках.

2. Далее Лерос не постеснялся обвинить журналиста «во вранье и продажности».

3. И в заключении выждав некоторое время, Лерос дал интервью уже в роли советника президента Зеленского и сообщил о своей непричастности к проекту муралов: «Проект вообще не мой».

«Не, ну хоть бы по старой дружбе попросили бы Юрий Стець убрать с сайта министерства информполитики информацию о том, что именно Гео Лерос – куратор проекта муралов на Осокорках», – подчеркивает Лунькова.

Напомним, что Лерос – основатель арт-проекта «Art United Us» и общественной организации «City-Art». В рамках этих проектов создал десятки муралов в Украине.

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера и арт-куратора Гео Лероса. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. По словам самого Лероса, он хочет инициировать раз в месяц «обед с президентом».

В декабре прошлого года на станции метро Осокорки в Киеве закончили работы над созданием восьми муралов — проекта «More Than Us». Тогда об этом сообщил куратор проекта Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Проект #MoreThanUs завершен. К сожалению, у нас все новое воспринимается со страхом, или через "задницу"… Geplaatst door Geo Leros op Donderdag 20 december 2018

Среди авторов проекта — бразильский муралист под псевдонимом Apollo Tores, бельгийцы Мэттью Доун и Spear, испанский художник Kraser, художник из Коста-Рики Mata Ruda, американец BkFoxx, швейцарец Jasm1 и украинский художник Александр Брицев. Сам проект «More Than Us» обошелся государству в 3,6 миллиона гривен (более $100 тысяч).

Алена Лунькова с того самого времени пытается выяснить, почему муралы обошлись Украине в такую сумму.