Россия использует военнопленных моряков, как рычаг давления на украинские власти, – Волкер

Волкер назвал продление ареста морякам попыткой давления на Зеленского перед выборами, но подчеркнул, что не думает, что это сработает.

Продление ареста удерживаемых в России военнопленных украинских моряков, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей – это попытка Кремля давить на Владимира Зеленского перед парламентскими выборами, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии «Голосу Америки».

«Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину», – сказал Курт Волкер.

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, удовлетворил ходатайство следствия и продлил еще на три месяца срок содержания под стражей 24-м украинским морякам, захваченным в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Заседание проводили в закрытом режиме. На суд приехали родственники военнопленных.

Напомним, 15 июля 24 украинских моряков включили в список обмена пленными. На прошлой неделе следствие предъявило всем захваченным в плен окончательные обвинения.

Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна – бронекатера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» – в ноябре 2018 года. Экипаж судов также захватили. Оккупационный суд Керчи арестовал всех украинцев, после чего их вывезли в Москву. Россия обвиняет украинских моряков в незаконном пересечении российской границы, хотя суда шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.