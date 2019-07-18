В Украине разрабатывают механизм двойного гражданства для этнических украинцев за рубежом

Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго. Киев может начать предоставлять гражданство этническим украинцам, живущим за рубежом.
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства, сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook.
Так, Киев может начать предоставлять гражданство этническим украинцам, живущим за рубежом. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.
«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах», – говорится в сообщении.
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Geplaatst door Офіс Президента України op Woensdag 17 juli 2019
Напомним, в прошлом году украинское гражданство за год получили 988 человек, в том числе 126 россиян.Тогда Президент Петр Порошенко в 2018 году принял в гражданство Украины около тысячи иностранцев, в том числе 126 россиян, сообщали в уполномоченных органах агентству «Українські Новини».
«С 1 января по 31 декабря 2018 года Президентом Украины было принято решение и изданы указы о принятии в гражданство Украины 988 лиц», – сообщила Администрация Президента.
Согласно данным Государственной миграционной службой информации, 156 принятых в украинское гражданство лиц происходят из Сирии, 126 – из России, 109 – из Армении, а 95 были лицами без гражданства. Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 – из Молдовы, 43 – из Грузии, по 39 – из Азербайджана и Ирака, 38 – из Узбекистана, 34 – из Ирана, 33 – из Ливана, 19 – из Пакистана, 17 – из Иордании, 16 – из Египта, 15 – из Беларуси, 14 – из Нигерии и 11 – из Турции.
За год было прекращено украинское гражданство 5637 лиц, в том числе вследствие выхода из гражданства – 5105 лиц, вследствие потери гражданства – 41 лицо, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям – 491 лицо.
Напомним, что иностранцы, желающие получить украинское гражданство, вскоре должны будут сдавать экзамен по украинскому языку. Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко о мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.
Один из пунктов этого указа поручает Кабинету министров в течение двух месяцев разработать и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы и предусмотреть в том числе введение сертификационных экзаменов по украинскому языку для лиц, которые ходатайствуют о приеме в гражданство Украины.