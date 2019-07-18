В Украине разрабатывают механизм двойного гражданства для этнических украинцев за рубежом

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства, сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Так, Киев может начать предоставлять гражданство этническим украинцам, живущим за рубежом. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах», – говорится в сообщении.

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Напомним, в прошлом году украинское гражданство за год получили 988 человек, в том числе 126 россиян.Тогда Президент Петр Порошенко в 2018 году принял в гражданство Украины около тысячи иностранцев, в том числе 126 россиян, сообщали в уполномоченных органах агентству «Українські Новини».

«С 1 января по 31 декабря 2018 года Президентом Украины было принято решение и изданы указы о принятии в гражданство Украины 988 лиц», – сообщила Администрация Президента.

Согласно данным Государственной миграционной службой информации, 156 принятых в украинское гражданство лиц происходят из Сирии, 126 – из России, 109 – из Армении, а 95 были лицами без гражданства. Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 – из Молдовы, 43 – из Грузии, по 39 – из Азербайджана и Ирака, 38 – из Узбекистана, 34 – из Ирана, 33 – из Ливана, 19 – из Пакистана, 17 – из Иордании, 16 – из Египта, 15 – из Беларуси, 14 – из Нигерии и 11 – из Турции.

За год было прекращено украинское гражданство 5637 лиц, в том числе вследствие выхода из гражданства – 5105 лиц, вследствие потери гражданства – 41 лицо, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям – 491 лицо.

Напомним, что иностранцы, желающие получить украинское гражданство, вскоре должны будут сдавать экзамен по украинскому языку. Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко о мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.

Один из пунктов этого указа поручает Кабинету министров в течение двух месяцев разработать и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы и предусмотреть в том числе введение сертификационных экзаменов по украинскому языку для лиц, которые ходатайствуют о приеме в гражданство Украины.