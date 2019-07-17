Путин не решится на глобальную войну, – Фейгин

Президент России Владимир Путин может пойти на многое, чтобы заставить Запад снять санкции, но не решится на глобальную войну, заявил в эксклюзивном интервью «Деловой Столице» оппозиционный российский политик, бывший адвокат Марк Фейгин

«Он может пойти на очень много вещей, кроме большой глобальной войны. К глобальной войне Путин не готов потому, что проиграет ее. Речь исключительно о маневре, который предпринимается на разных политических участках для того, чтобы Запад сам отказался от санкционной политики. Это разный набор – от внушения страха, что он готов пустить танки в Берлин, и заканчивая коррумпированием европейских чиновников. А это делается ну просто обильно. «Северный поток-2» – как одна из частей этой коррупции, просто гораздо более глобальная», – заявил он.

Также Фейгин добавил, что Путин будет продолжать делать то, что он и так делал.

«Это хоть приносит результат: он вышел из изоляции, приглашается в качестве полноценного политического лидера на такие встречи как G-20 в Осаке, он вернул полномочия делегации в ПАСЕ», – отметил он.

По его словам, Путин также решил вопрос изменения политического климата в Украине – он становится все более благоприятен для действий внутри самой страны.

«Он будет заставлять саму Украину рано или поздно отказаться от Крыма, а Донбасс признать особой территорией», – подчеркнул Фейгин.

Напомним, что Путин своим указом разрешил раздавать российские паспорта всем жителям Донецкой и Луганской областей.