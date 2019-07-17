Путин загнал Запад в хорошо подготовленную им ловушку, – Фейгин

Негласные договоренности России с Западом могут быть довольно обширными, европейские страны отчасти попали в ловушку президента РФ Владимира Путина, заявил в эксклюзивном интервью «Деловой Столице» оппозиционный российский политик, бывший адвокат Марк Фейгин.

На вопрос о том, попал ли Запад в ловушку Путина, он ответил: «Отчасти. Мы же не знаем, насколько обширными были негласные договоренности».

«Может, они включали в себя «Северный поток-2», а может, переговоры по Боингу MH17, в которых Россия находится еще с осени. А они выступают от имени Евросоюза по поводу признания вины за этот Боинг. Москва согласна на выбор между политической и материальной ответственностью. Может быть, возвращение права голоса российской делегации включает в себя и эти возможные договоренности. Возможно, Запад свое что-то и получит, я бы этого не исключал, – уточнил Фейгин.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия рано или поздно вернет военнопленных моряков, ведь обвинения там достаточно смехотворные. «Даже по той части статьи за незаконные пересечения границы группой лиц грозит до 6 лет. Не такой большой строк. Другой вопрос, что все это будет выглядеть не как результат давления на Москву со стороны европейского сообщества и Украины, а как добрая воля или какой-то дипломатический пасьянс со стороны Москвы. Или же широкий гуманитарный жест со стороны Путина», – добавил он.

Напомним, что Италия собирается пролоббировать вопрос снятия санкций ЕС с России.