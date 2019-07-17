Путин и Медведчук не заинтересованы в ускорение процесса обмена заложниками, – Фейгин

Кремль использует украинских заложников, как рычаг влияния на общество и политику в Украине.

Украинские политзаключенные для Кремля – это очень выгодный обменный ресурс, там не спешат их обменивать, заявил в эксклюзивном интервью «Деловой Столице» оппозиционный российский политик, бывший адвокат Марк Фейгин.

«Прежняя администрация Петра Порошенко допустила гигантскую ошибку, что поручила де-факто обмен по украинцам в России – Виктору Медведчуку. Не думаю, что ему было сильно выгодно форсировать этот вопрос», – заявил он.

Фейгин также уточнил, что Медведчук в переговорах с Россией представлял не Украину, а «Россию в переговорах с Россией». В то же время, спешить с обменом пленным не стала и Москва.

«Там в России тоже не были сильно заинтересованы форсировать этот вопрос. Украинские политзаключенные для Путина – это выгодный обменный ресурс, которым можно очень выгодно монтировать. С теми же моряками как выгодно поработали по теме возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ. Очень эффективно ресурс использовали», – добавил Фейгин.

Напомним, что стало известно о договоренности по обмену пленными в течение месяца, достигнутой в рамках контактов «нормандской четверки».