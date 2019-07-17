Путин разрешил раздачу российских паспортов всем жителям Донбасса

Путин расширил упрощенную выдачу российских паспортов на весь Донбасс. Паспорта РФ уже получили 10 тыс. жителей ОРДЛО.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины, сообщает «КоммерсантЪ».

«Это связано с большим количеством обращений жителей этих регионов за гражданством РФ», – пишет издание.

Отмечается, что по состоянию на 17 июля российские паспорта получили 10 тыс. жителей ОРДЛО.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР». 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что российские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указ Путина «ничтожным». При этом Украина намерена добиваться санкций против России за «паспортную агрессию».