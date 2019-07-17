СБУ задержала боевика «ДНР» причастного к перевозке «Бук», которым был сбит MH-17

СБУ задержала боевика «ДНР» участвовавшего в перевозке российской зенитно-ракетной установки «Бук», которая сбила «Боинг» рейса MH-17. Сейчас он отбывает наказание в Украине.

Служба безопасности установила и задержала боевика «ДНР», перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого 17 июля 2014 года был сбит самолет «Malaysia Airlines» на Донбассе, сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передают «Українськi Новини».

Он также продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК «Бук».

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине», – рассказал Маяков, отметив, что расследование устанавливает степень причастности 150 человек к данному преступлению.

Маяков подчеркнул, что боевики «ДНР», причастные к транспортировке «Бука», будут осуждены в Украине за терроризм.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская уточнила, что задержанный боевик – не водитель автотягача, он принимал участие в транспортировке «Бука». Он осужден украинским судом в 2017 году.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что задержанный украинскими спецслужбами бывший командир противовоздушной обороны Славянской бригады «ДНР» Владимир Цемах обладает ценной информацией о причастности России к сбитию самолета.

17 июля 2014 года самолет «Malaysia Airlines» был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук» в Донецкой области. При крушении самолета погибли 298 человек: 192 гражданина Нидерландов, 44 – Малайзии (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 – Австралии, 12 – Индонезии (среди них один ребенок), 10 – Великобритании, 4 – Германии, 4 – Бельгии, 3 – Филиппин, 1 – Канады и 1 – Новой Зеландии.

Сразу после крушения самолета информацию об этом опубликовал главарь боевиков Игорь Гиркин: боевики считали, что сбили самолет украинских военных. В сети был также опубликован «доклад» террористов разведуправлению РФ о том, что сбитый лайнер оказался пассажирским.

Международная следственная группа установила причастность России к крушению самолета, однако Россия не признает своей ответственности. Весной этого года сомнения в результатах расследования высказало руководство Малайзии: премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что то, что ракета российского производства была выпущена с подконтрольной России территории из ракетной установки, принадлежащей российской армии, не доказывает, что кнопку запуска нажали именно российские боевики.