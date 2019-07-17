Зеленский просит Верховную Раду собраться на внеочередное заседание 18 июля

В повестку дня предлагается включить три президентских законопроекта.

Президент Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля, https://interfax.com.ua/news/political/600683.html со ссылкой на письмо Зеленского.

В повестку дня предлагается включить три президентских законопроекта:

1. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» (№10461)

2. «О внесении изменений в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)» (№10426)

3. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины» (№10462).

Согласно повестке дня 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва, 18 июля депутаты должны работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Напомним, что в мае Верховная Рада уже проводила внеочередное заседание по просьбе Зеленского. Оно завершилось безрезультатно, так как депутаты отказались менять избирательное законодательство по предложению Зеленского.