ФСБ на въезде в Крым тщательно проверяет и допрашивает украинцев

В первую очередь тщательным проверкам и длительным допросам подвергают граждан впервые въезжающих в Крым.

Сотрудники ФСБ и пограничной службы РФ очень тщательно проверяют граждан Украины, которые решили впервые с момента оккупации Крыма пересечь административную границу, предупреждает первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«В последнее время ежедневно административную границу с оккупированной территории АР Крым пересекает от 8 до 10 тысяч граждан Украины, для сравнения в зимне-весеннее время – в два раза меньше. Из интересного – согласно проведенному анализу-опросу жителей аннексированного Крыму, большая часть уходит от ответа относительно нарушения прав человека со стороны оккупационных властей», – написал Аброськин.

По данным полиции, сотрудники ФСБ и пограничной службы РФ очень тщательно проверяют тех граждан Украины, которые имеют регистрацию на материковой части Украины и впервые пересекают линию разграничения. Проверки длятся не менее часа и большую часть таких граждан доставляют в Джанкой, Армянск или Симферополя, где проводятся длительные допросы, указал первый заместитель председателя Нацполиции.

«Поэтому гражданам Украины, которые приняли решение впервые с момента оккупации выехать на отдых в Крым, нужно очень хорошо задуматься», – предостерег он.

Останнім часом щоденно адміністративну межу з окупованою територією АР Крим перетинає від 8 до 10 тисяч громадян… Geplaatst door Vyacheslav Abroskin op Dinsdag 16 juli 2019

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины начало в июне 2019 года мониторинг целей поездки. Целью опроса при въезде на материковую Украину является определение проблем, с которыми сталкиваются жители оккупированных территорий.

Об этом заявил первый замминистра Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне, сообщали «Крым.Реалии».

«Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции», – сказал замминистра.

По словам Куркчи, мониторинг в форме анонимного анкетирования будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом «в ближайшее время».

Замминстра также сообщил, что по результатам предварительного мониторинга, основная часть крымчан обращается за решением проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг.

«Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше – на отдых или по другим делам», – рассказал Куркчи.

По его словам, подобный мониторинг МинВОТ уже проводил в прошлом году.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».