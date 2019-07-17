В Сенате США единогласно поддержали резолюцию к пятой годовщине Революции Достоинства

Сенат США единогласным решением принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни, сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«В резолюции, авторами которой выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, в частности, отмечается, что Сенат США: приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных сил Украины и их совместимости с критериями НАТО», – сказано в сообщении посольства.

Авторы резолюции отмечают, что Вашингтон приветствует успешное проведение свободных и справедливых выборов президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства, а также «ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов».

Документ подчеркивает, что Вашингтон подтверждает неизменную приверженность правительства США «поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов безопасности помощи для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе». Также подтверждается непризнание «незаконных попыток РФ аннексировать Крым».

США приветствует создание автокефальной Православной церкви Украины как важной вехи в построении Украине собственного будущего, свободного от российского влияния.

Также осуждается продолжающаяся агрессия РФ против Украины и, в частности, «нападение на корабли ВМС нашего государства в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинско-российских договоренностей», а также Белый дом настоятельно призывает Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных судов как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года.

В Вашингтоне заверили, что выражают поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений. США призывает союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ по выполнению ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минским договоренностям.

Кроме того, Вашингтон называет газопровод «Северный поток – 2» значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости «перед дальнейшими российскими военными интервенциями», считает, что «укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должна служить положительным примером для других стран с постсоветского пространства».