Украину обязали выполнить решение суда Лондона в отношение компании Коломойского

Суд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов. Апелляция на решение Постоянного третейского суда Лондона была проиграна в октябре 2017.

Киевский апелляционный суд обязал Министерство юстиции выполнить Арбитражное решение Постоянного третейского суда Лондона и возместить британской компании «JKX Oil&Gas» более 12,5 миллиона долларов, говорится в постановление суда, информирует «Экономическая Правда».

Издание напоминает, что в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Украины на решение Лондонского арбитража, которым тот обязал страну выплатить около 12 миллионов долларов нефтегазовой компании «JKX Oil&Gas Plc».

6 февраля 2017 года арбитражный суд вынес решение по этому делу, которым отклонил большинство требований «JKX Oil&Gas».

Суд обязал Украину выплатить только 11,7 млн долларов, то есть удовлетворил менее 5% исковых требований компании (из более чем 250 млн долларов).

Изначально Минюст расценил такой вердикт однозначным успехом для Украины, особенно с учетом того, что арбитраж подтвердил правомерность повышения ставок ренты на добычу нефти и газа Украиной.

Основаниями для подачи «JKX Oil&Gas» и аффилированными с ней компаниями иска против Украины были: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабмином на закупку газа определенными компаниями у всех поставщиков, кроме «Нафтогаза», введение правлением НБУ административных мер на валютном рынке.

В Украине группа «JKX» владеет Полтавской газонефтяной компанией.

Крупнейшими акционерами «JKX» являются «Eclairs Group» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, «Keyhall Holding» – 11,42%, «Neptune Invest & Finance Corp» – 12,95%, «Interneft Ltd» – 6,6%.

Российская «Proxima Capital Group» ранее владела 19,97% акций компании, но ее доля уменьшилась до 9,97%.

В июле 2018 года компания «Cascade Investment Fund», бенефициаром которой выступает народный депутат Виталий Хомутынник, купила 19,92% «JKX Oil&Gas».