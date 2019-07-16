Конституционный суд не отменил закон о декоммунизации

Конституционный суд признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», сообщает агентство «Українські Новини» со ссылкой на собственный источник в суде.

«Закон признан конституционным», – сказано в сообщении.

Большая палата Конституционного суда опубликовала решение о признании закона конституционным. Решение было вынесено во вторник, 16 июля.

«Конституционный суд Украины отмечает, что право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений не является абсолютным, а его осуществление может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка. … По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики – тождественными. Названные режимы категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства, преследовали его сторонников и препятствовали украинскому национальному возрождению», – сказано в решении суда.

В докумете отмечается, что коммунистический режим, так же как и нацистский режим, нанес непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии, не соблюдал международных обязательств, нарушал принятые им конституции и законы.

«Как следствие, несколько поколений украинцев жили в атмосфере всеобъемлющего страха из-за отсутствия свободы, находились в условиях произвольного ограничения гражданских, политических и других прав и свобод. Коммунистический режим в СССР неоднократно инициировал вооруженные вторжения в независимых государств, нарушая международные обязательства. Одной из главных причин крупнейших человеческих потерь в СССР, в частности в Украине, в период Второй мировой войны было то, что нацистский режим и коммунистический режим имели одинаковую антигуманную сущность», – сказано в решении суда.

Конституционный суд Украины акцентирует внимание на том, что красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство.

Символы коммунистического режима активно применялись в 2014 году для искусственной дестабилизации обстановки в Украине, для оправдания аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части Донецкой и Луганской областей, в пределах которых незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти Украины и местного самоуправления, создали оккупационную администрацию, лишив населения права на демократическое управление, сделали невозможным действие Конституции Украины и законодательства Украины в этих районах, ввели квазисудебные и внесудебные расправы, удерживают заложников и применяют к ним пытки и бесчеловечное обращение.

«Осуждение Законом нацистского режима и коммунистического режима и установление запрета на использование их символики обусловлены легитимной целью – не допустить возврата к тоталитарному прошлому. … Выяснив легитимность цели принятия Закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицать конституционные принципы и демократические ценности, защита которых является обязанностью всех органов власти, а Закон является конституционным».

Решение Конституционного суда окончательное и не подлежит обжалованию.

Напомним, в мае 2017 года 46 депутатов Верховной Рады попросили Конституционный суд признать неконституционным закон о декоммунизации. Инициаторами представления стали депутаты от фракции «Оппозиционный блок».

Сегодня у здания суда прошла акция против возможной отмены декоммунизации.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов запрещается публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.