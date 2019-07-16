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Стало известно, что Конституционный суд признает конституционным закон об образовании

Министр образования Гриневич узнала о решении суда «из надежных источников».

Конституционный Суд признал конституционным закон «Об образовании», сообщила министра науки и образовании Лилия Гриневич на своей странице в Facebook.

«Языковая статья закона Украины «Об образовании» признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять», – написала министр.

Конституционное представление по поводу новой редакции закона от 2017 года подали 48 народных депутатов, считая, что ряд положений закона «ограничивает права и свободы представителей нацменьшинств на обучение на родном языке».

Напомним, на рассмотрении Конституционного суда также находится закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который сегодня вступил в силу.

Источник POLITua
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