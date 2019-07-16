Российское приложение для мобильных телефонов FaceApp крадет личные данные пользователей

Популярное приложение FaceApp, разработанное в России, содержит в себе «пасхальное яйцо» – троян позволяющий скачивать личные данные пользователе с телефонов.

Сеть захлестнул новый тренд: приложение, с помощью которого можно «состариться». Украинские журналисты выяснили, что это разработка России, позволяющая считывать личные данные с телефонов, говорится в сюжете «ТСН».

«Приложение – российское и позволяет собирать данные с телефонов пользователей, в частности для распознавания лиц», – предупреждают журналисты.

Как известно, приложение FaceApp появилось в Google Play и App Store в России в 2017 году, его создал выходец из «Яндекса» Ярослав Гончаров. Программа использует нейросети и накладывает на изображение человека разные фильтры – улыбки, омоложения, смены пола и старения.

Отметим, что сейчас FaceApp занимает первое место в Google Play и третье – в App Store.