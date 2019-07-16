В рамках «нормандской четверки» достигнута договоренность об обмене заложниками в течение месяца

Советники лидеров «нормандской четверки» договорились об обмене заложниками в течение месяца. Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

Внешнеполитические советники глав государств стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция Россия) договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца, сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, передают «Українськi Новини».

Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

Пристайко также сообщил, что следующую встречу внешнеполитические советники проведут в конце августа.

«Мы встретимся где-то в конце лета», – сказал он, отметив, что на этой встрече будут рассматривать результаты выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля.

Соответственно, договоренности о встрече лидеров «нормандского формата» пока нет.

Напомним, договоренность о встрече внешнеполитических советников лидеров «нормандской» четверки была достигнута в июне во время визитов президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин. 13 июля встреча состоялась. Украину на переговорах представлял Пристайко. От Франции был новый представитель Эмманюэль Бонн. Германия и Россия прислали прежних представителей – Яна Хеккера и Владислава Суркова.

После встречи немецкая сторона подчеркнула, что переговоры «основывались на последних положительных сдвигах» на востоке Украины.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков. Позже в МИД РФ подтвердили, что переговоры об этом продолжаются.

Экс-президент Петр Порошенко считает, что РФ с вероятностью до 90% отпустит пленных моряков до дня выборов, 21 июля. Глава МИД Климкин также убежден, что Путин вскоре освободит украинцев, но попытается получить за это как можно больше политических преференций.