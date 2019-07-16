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В рамках «нормандской четверки» достигнута договоренность об обмене заложниками в течение месяца

Советники лидеров «нормандской четверки» договорились об обмене заложниками в течение месяца. Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

Внешнеполитические советники глав государств стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция Россия) договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца, сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, передают «Українськi Новини».

Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

Пристайко также сообщил, что следующую встречу внешнеполитические советники проведут в конце августа.

«Мы встретимся где-то в конце лета», – сказал он, отметив, что на этой встрече будут рассматривать результаты выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля.

Соответственно, договоренности о встрече лидеров «нормандского формата» пока нет.

Напомним, договоренность о встрече внешнеполитических советников лидеров «нормандской» четверки была достигнута в июне во время визитов президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин. 13 июля встреча состоялась. Украину на переговорах представлял Пристайко. От Франции был новый представитель Эмманюэль Бонн. Германия и Россия прислали прежних представителей – Яна Хеккера и Владислава Суркова.

После встречи немецкая сторона подчеркнула, что переговоры «основывались на последних положительных сдвигах» на востоке Украины.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков. Позже в МИД РФ подтвердили, что переговоры об этом продолжаются.

Экс-президент Петр Порошенко считает, что РФ с вероятностью до 90% отпустит пленных моряков до дня выборов, 21 июля. Глава МИД Климкин также убежден, что Путин вскоре освободит украинцев, но попытается получить за это как можно больше политических преференций.

Источник Українські Новини
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