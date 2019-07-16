Возле Конституционного суда Украины протестовали против возможной отмены декоммунизации

Возле Конституционного суда Украины утром 16 июля прошла акция протеста против возможной отмены закона «Об осуждении коммунистического и национал- социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Сегодня там рассматривают в закрытом режиме соответствующее представление 46 депутатов Верховной Рады, сообщает корреспондент «Левого Берега».

Пикет организовало волонтерское движение «Вернись живым», для которого он стал первой публичной акцией.

Присутствующие вывесили на заборе Конституционного суда плакаты в советском стиле. На одном из них, например, был нарисован судья Конституционного суда в пионерском галстуке, на другом – красные ягодицы с серпом и молотом между ними. Один транспарант гласил «Слава Конституционному Суду УССР». На нескольких написали стишки про маленького мальчика: «Маленький мальчик нашел молоток и возвратил Украину в совок», «Маленький мальчик играл с Конституцией, вырос судьей, а ушел в проституцию».

Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Акция протеста против возможной отмены Конституционным судом Украины декоммунимзации. Пред 1 из 13 След

Во время акции на забор Конституционного суда Украины также повязали красные пионерские галстуки.

По мнению присутствующих, отмена декоммунизации станет приговором независимой Украине.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретив их пропаганду и символику. Закон запрещает публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

В рамках декоммунизации в Украине были переименованы более тысячи населенных пунктов и более 51 тысячи улиц, площадей, скверов (по состоянию на конец 2016 года). Также были демонтированы несколько тысяч памятников и памятных знаков, в том числе более 1300 – установленных в честь Ленина.