Партия «Сила и Честь» Смешко уверенно проходит в Раду потеснив «Голос» Вакарчука, – соцопрос

Опубликован новый рейтинг электоральных предпочтений. Рейтинг «Слуги народа» Зеленского снова растет и набирает более 50%, а партия «Сила и Честь» уверено проходит в парламент.

Рейтинг партии «Слуга народа» перед выборами в парламент растет и уже превышает 50%, в то время, как в других политсил количество сторонников уменьшается, такие данные получены в результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 13 июля.

Так, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 52,3% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

За партию «Оппозиционная платформа – «За Жизнь» – 10,3%, за партию «Европейская Солидарность» – 7,9%, за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 5,8%, за партию «Сила и Честь» – 5,1%.

Вместе с тем сообщается, что партия «Голос» близка к проходу в парламент, за нее готовы проголосовать 4% респондентов.

Кроме того за партию «Оппозиционный блок» – проголосовали бы 3%, за партию «Гражданская позиция» – 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,4%, за «Партию Шария» – 1,5%, за партию «Свобода» – 1,5%, за «Украинский стратегию Гройсмана» – 1,3%.

За другие партии в целом проголосовали бы 2,4%.

Сообщается, что методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет .

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.