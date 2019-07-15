Нынешний глава партии «Слуга народа» Разумков сотрудничал с главой РИА «Новости Украина» Вышинским

Имя Разумкова упоминается почти в четырех сотнях материалов издания, при этом сам Разумков и выступает в роли ньюсмейкера и главного организатора инфоповодов.

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков с 2014-го по май 2018 упоминался в 385 материалах издание РИА «Новости-Украина». Тогда он еще был директором Украинского политконсалтинговой группы, сообщает «Детектор-медиа» ссылаясь на материалы Валентины Самар «Дело Вышинского» как зеркало войны» опубликованных самим изданием.

Как известно, руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского судят по обвинению в госизмене и распространении материалов антиукраинской направленности.

Госпожа Самар в статье задается вопросом, кто были авторы 72 публикаций, квалифицированных обвинению в деле Вышинского как нарушающие закон, а также кто получал деньги за создание «вредоносного контента».

«Одно из открытий, полученных при анализе контента сайта РИА «Новости-Украина». 385 материалов с цитированием или упоминанием директора Украинского политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова в период с 2014-го по май 2018 года. Нет, «у Вышинского» не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии «Слуга народа» и потенциальный кандидат на должность председателя Верховной Рады парламентско-президентской Республики Украина. Они эти новости организовывали, в том числе, путем проведения пресс-конференций и подведение политических итогов недели по пятницам. С участием разных людей, но регулярно встречаются имена знаковых политконсультантов, таких как Михаил Погребинский или Олег Волошин», – отметила автор.

Напомним, что омбудсмен Денисова организовала встречу главреда «Эха Москвы» Венедиктова с подсудимым Вышинским.