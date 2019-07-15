Дипломат посольства Украины в Индии оказался в центре антиукраинского скандала

Семью киевского журналиста Гармаша не пропустили через территорию частной гостиницы, а персонал гостиницы обматерили и заявили, что они все «за Россию». В одном из разговаривавших с женой журналиста людей опознали советника посольства Украины в Индии.

В популярном курортном городе Бердянск Запорожской области с семьей киевского журналиста Вячеслава Гармаша случился весьма показательный инцидент.

Так, они вместе с женой и сыном, гуляя бердянским побережьем, попросили разрешения пройти через территорию частной гостиницы, ведь часть пляжа до самой воды была перегорожена. Персонал, услышав украинский язык, ответил нецензурщиной.

Как рассказала жена Гармаша на своей странице в Facebook, в ответ они услышали: «П####те, х##лы, своей дорогой!»

«Мы здесь живем не по вашим д#бильным украинским законам, мы здесь все за Россию», – сказал охранник частной территории.

После угроз туристов вызвать полицию он добавил: «Вызови, украинский х##лице, они здесь тоже за Россию, и ты поедешь в обезьянник».

Позже на видео опознали советника посольства Украины в Индии Андрея Ивановича Мулярчука – он в белой футболке разговаривал с автором видео.