Россия и Украина ведут переговоры по вопросу обмена пленных украинских моряков

Такое заявление сделал замглавы российского внешнеполитического ведомства. Подробности переговоров пока не сообщаются.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что обсуждают с украинской стороной вопрос обмена захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков, сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает российский «Интерфакс».

«Конечно, обсуждается, думаем над этим», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, Карасин сказал, что «ничего не может сказать по этому поводу».

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС России 25 ноября прошлого года. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об их освобождении.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня украинский МИД получил ноту МИД РФ, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил. После этого президент Владимир Зеленский раскритиковал министра Павла Климкина за это решение, и тот ушел в политический отпуск.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков.

Экс-президент Петр Порошенко считает, что РФ с вероятностью до 90% отпустит пленных моряков до дня выборов, 21 июля. Глава МИД Климкин также убежден, что Путин вскоре освободит украинцев, но попытается получить за это как можно больше политических преференций.