Омбудсмен Денисова организовала встречу главреда «Эха Москвы» Венедиктова с Вышинским

Встреча состоялась еще 10 июля, но известно о ней стало только сегодня.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова организовала встречу главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова с главредом РИА «Новости» Кириллом Вышинским в Киевском следственном изоляторе, сообщает «Левый Берег» со ссылкой на собственные источники в пенитенциарной системе.

Встреча состоялась 10 июля около 14 часов на основании письменного поручения, которое Денисова показала работникам Киевского следственного изолятора, не позволив снять с него копию. Так же не были предоставлены личные документы Венедиктова.

По словам собеседника, Денисова требовала, чтобы Вышинского привели в отдельное помещение, после чего оставила Венедиктова и Вышинского наедине примерно на 20 минут.

В комментарии «Левый Берег» Людмила Денисова сказала, что встреча состоялась «на основании Закона «Об Уполномоченном Верховной Рады…» О деталях встречи не сообщила.

Напомним, уполномоченный по правам человека, в частности, имеет право проходить в любое заведение содержания задержанных, заключенных.

Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель РИА «Новости-Украина» Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье «государственная измена».

Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.

Подольский районный суд Киева сегодня рассмотрит продление меры пресечения для Вышинского.