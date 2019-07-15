У Зеленского готовят отставку посла в США Чалого

Кроме посла в США уволены будут еще 11 дипломатов работающих в разных странах. Президент решил заняться обновлением дипломатического корпуса Украины.

Президент Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины, сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

«Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США Валерий Чалый заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие указы Зеленского будут опубликованы в ближайшее время.

В четверг, 11 июля, Верховная Рада повторно отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина.