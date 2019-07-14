СБУ возбудило уголовное дело по статье терроризм из-за обстрела «112-Украина»

Ночной обстрел здания телеканала «112-Украина» расследует Служба безопасности Украины по статье о терроризме, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«В настоящее время совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия», – говорится в сообщении.

По факту обстрела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Досудебным расследованием будут заниматься следователи СБУ.

Тем временем телеканал обнародовал видео с камер наблюдения, на котором заснят момент взрыва.

За фактом вчинення пострілу в будівлю телеканалу “112 Україна” розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258… Geplaatst door Служба безпеки України op Zaterdag 13 juli 2019

Напомним, вчера около 4 утра в здание телеканала «112-Украина» выстрелили из гранатомета. На месте происшествия обнаружили тубус, его отправили на экспертизу. В результате взрыва пострадавших нет. Народный депутат Владимир Арьев обратил внимание, что на гранатомете, из которого стреляли, указан такой же номер партии, как на гранатометах, которые в 2015 году были найдены в тайнике «ДНР» у Артемовска.