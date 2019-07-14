Оккупанты на Донбассе под угрозами заставили пенсионера перейти через минное поле

Штаб Операции объединенных сил заявил о нарушении российскими боевиками «ДНР» норм международного гуманитарного права. В воскресенье, 14 июля, в Facebook пресс-центра ООС появилось сообщение о том, что вечером 13 июля боевики заставили пожилого жителя Донецка пойти по минному полю.

«Житель города Донецка 1949 года, после запугивания российскими оккупантами и выполняя их указания, был отправлен по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников, с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах», – говорится в сообщении.

Украинские военные распознали гражданское лицо и подпустили к своим позициям.

Напомним, что Донбасс в результате пятилетней российско-украинской стал одной из самых заминированных территорий мира.