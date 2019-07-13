Присутствовавший на суде в Павии экс-командир Маркивы покинул Италию из-за угрозы уголовного преследования

Нардеп Маткивский присутствовал на судебном процессе в Павии над его бывшим подчиненным, но после оглашения решения о возможном возбуждение уголовного дела в отношение него вынужден был покинуть Италию.

Суд города Павия в Италии направил в прокуратуру Рима представление о возбуждение уголовного дела в отношении экс-командира нацгвардейца Виталия Маркивы, народного депутата Украины Богдана Маткивского, сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

«Сорри, что в выходные, таки павийский суд не просто борется с Басманным судом в Москве, но серьезно решил захватить лидерство. Еще одно решение от вчера (цитирую по памяти): направить в римскую прокуратуру представление прокурора суда города Павия об открытии дела против непосредственного командира Виталия Маркива периода событий у горы Карачун в 2014, народного депутата Украины Богдана Маткивского за соучастие в убийстве», – пишет украинский дипломат.

Дипломат сообщил, что Богдан Маткивский присутствовал на судебном процессе над своим бывшим подчиненным, и после обнародования решения о возбуждение дела в отношение его вынужден был срочно покинуть Италию.

«Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или любое беспокойство за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину. Единственное что, нам пришлось взять много вариантов где «переходить границу», но в конце концов в сопровождении консулов ​​на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев», – подчеркивает дипломат.

Минає перший шок після абсурдного судового рішення у справі Віталія Марківа, ми тягнемось дорогою з чудового міста… Geplaatst door Yevguen Perelygin op Vrijdag 12 juli 2019

Ранее уже сообщалось, что прокуратура итальянской Павии считает причастным к смерти итальянского фотографа на Донбассе не только нацгвардейца Виталия Маркива, но и депутата Верховной Рады Богдана Маткивского, сообщил лидер одной из украинских общин в Италии