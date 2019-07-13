В Кремле опасаются обнародования компромата на высшее руководство страны

В России распространяют информацию о якобы готовящемся вборосе компромата на высшее руководства страны. Это стало следствие серьезной борьбы российских спецслужб между собой.

В России проявляется паника на самом высоком государственно уровне. В результате борьбы между собой российских спецслужб, которые не остались незамеченными для мировых СМИ, в Кремле опасаются результатов журналистских расследований, сообщает на своей странице в Facebook российский журналист Сергей Канев.

«В преддверии новых журналистских расследований, кремлевские пауки зашевелились, забегали, а покорное РИА Новости опубликовало этот бред», – сообщил журналист.

Далее Канев цитирует сообщение российских СМИ, о якобы готовящемся информационном вбросе против высшего российского руководства.

«Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций. Эта кампания повторяет сценарий так называемого «Панамагейта» (скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье об офшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Среди них источник назвал «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ)», – говорится в цитируемом сообщении от РИА «Новости».

Канев отмечает, что российские масс-медиа имеют покровительство российских спецслужб, в частности РИА «Новости» курируются Службой внешней разведки России.

«Кстати, для тех, кто интересуется, под «крышей» РИА Новости служат несколько кадровых офицеров СВР, а в 2014 году, в самый разгар событий на Майдане, в главный офис пришли «редакторы» в штатском», – подчеркивает Канев в заключение своего сообщения.

В преддверии новых журналистских расследований, кремлевские пауки зашевелились, забегали, а покорное РИА Новости… Geplaatst door сергей канев op Zaterdag 13 juli 2019

Напомним, что президента Украины Владимира Зеленского просят предоставить политическое убежище известному чеченскому видеоблогеру Тумсо Абдурахманову, которого Польша собирается депортировать в Россию.