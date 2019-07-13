У здания СБУ в Киеве прошла акция «Выключи Медведчука»

Несколько десятков человек собрались у здания Службы безопасности Украины в Киеве, сообщает корреспондент «Левого Берега» с места события.

Акцию «Выключи Медведчука» планировалось провести у здания телеканала «112 Украина», но ее решили перенести под здание СБУ на ул. Владимирской, 33.

«Ночью орлы Медведчука обстреляли его же телеканал «112», поэтому акция, запланированная на 18:00 возле «112» отменяется. Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей, если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста», – заявили организаторы.

Фотографии с акции под СБУ. Фотографии с акции под СБУ. Фотографии с акции под СБУ. Фотографии с акции под СБУ. Фотографии с акции под СБУ. Фотографии с акции под СБУ. Фотографии с акции под СБУ. Фотографии с акции под СБУ. Пред 1 из 8 След

Участники акции развернули под СБУ плакаты и написали на асфальте «Нахиба нам СБУ?». Активисты зажгли файера и дымы. Они адресовали Службе безопасности вопрос «Когда сядет Медведчук?»

Один из инициаторов акции Сергей Стерненко заявил, что ночной теракт «в угоду российским оккупантам» устроили сами владельцы телеканала.

Присутствующим журналистам Newsone он пообещал, что их никто трогать не будет.

Напомним, ночь на 13 июля в здание телеканала «112 Украина» на улице Дегтяревской в Киеве выстрелили из гранатомета. В результате инцидента люди не пострадали, повредилась вывеска телеканала.

Народный депутат Владимир Арьев обратил внимание, что на гранатомете, из которого стреляли по зданию телеканала «112-Украина», указан такой же номер партии, как на гранатометах, которые в 2015 году были найдены в тайнике «ДНР» у Артемовска.