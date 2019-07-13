Аппеляцию по делу Маркива будет рассматривать более профессиональный суд в Милане, шансы есть

В апелляционной судебной инстанции появляется шанс на пересмотр дела нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного в суде Павии к 24 годам тюремного заключения. Украинская сторона твердо намерена добиться отмены приговора нацгвардейцу используя спорные и откровенно ошибочные моменты в доказательной базе обвинения, сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин

«Проходит первый шок после абсурдного судебного решения по делу Виталия Маркива, мы тянемся по дороге из замечательного города Павия, который с сегодняшнего дня у меня будет ассоциироваться с таким позорным явлением как «павийское правосудия», – пишет украинский диплома.

Далее он выделяет три основных момента Что хотелось бы отметить прежде всего:

«Во-первых, решение, которое объявила председатель павийского суда присяжных у меня лично разрушило всю ту иллюзию, которую я имел в отношении европейского правосудия особенно после 7 лет работы в европейской столице верховенства права и прав человека – Страсбурге. Один только факт: павийские прокуроры не считали целесообразным и отказались выехать на место так называемого преступления, хотя сегодня это вполне мирная территория возле горы Карачун, и использовали рисунки (!!!) и фотографии для того чтобы сформулировать обвинения и возродить картину так называемого преступления», – отмечает Перелыгин.

Далее подчеркивается, что председатель суда не просто была растерянной или волновалась во время выступления, «она глотала слова, ее голос дрожал и все это указывает на то, что хотя бы для нее, принятое решение было неубедительным».

«Во-вторых, в соответствии с итальянским законодательством для обнародования мотивационной части дается 30, 60 и в отдельных случаях 90 дней. Сегодняшнее сообщение суда о том, что ознакомится с мотивацией можно будет в течение 90 дней свидетельствует, по моему мнению, что на сегодняшний день суд не имеет вообще никаких мотивационных объяснений и именно поэтому взял максимальный срок для подготовки», – подчеркивает Перелыгин.

«В-терьих, в отличие от непрофессиональных судей-присяжных в павийском суде во время предстоящей апелляции в Милане дело рассматривать профессиональные судьи и это дает мне надежду на беспристрастное юридическое решение. Я также верю и в профессионализм адвоката Р. Делла Валле одна из лучших европейских адвокатов (ему стало плохо после услышанного издевательство над правосудием и дай Бог ему здоровья)», – добавил он.

В заключение Евгений Енин, пишет, что в течение более чем двух лет незаконного заключения Виталий Маркив демонстрирует такое мужество, твердость и патриотизм.

«Я уверен о его поведении в итальянской тюрьме, как и поведение наших политических заключенных в российских тюрьмах мы все будем рассказывать нашим потомкам. Поэтому, благодаря представителям украинской общины из всех регионов Италии (а также Франции), я хотел бы призвать всех политиков, дипломатов, активистов и просто неравнодушных граждан проявлять постоянно своими действиями солидарность и направлять Виталию и его близким через различные формы медийных и коммуникационных сетей нашу всемерную поддержку», – подчеркнул Перелыгин.

Минає перший шок після абсурдного судового рішення у справі Віталія Марківа, ми тягнемось дорогою з чудового міста… Geplaatst door Yevguen Perelygin op Vrijdag 12 juli 2019

Ранее экс-заместитель генерального прокурора Енин выразил уверенность, что «сегодняшний приговор – это страшная ошибка, которая будет в ближайшее время исправлена.

Напомним, сегодня павийский суд приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам заключения. Прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения, адвокаты наставивали на освобождении украинца из-за недостатка улик.

Маркива задержали в Италии летом 2017 года. В 2019 году 6 июля в Италии начался судебный процесс по делу Маркива.