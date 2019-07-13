В прокат вышел фильм «Гидра» о международной спецоперации СБУ по борьбе с наркотрафиком

В фильме показывают спецоперацию СБУ по борьбе с наркоторговлей, которая была проведена при тесном взаимодействии со спецслужбами Европы и США.

В прокат вышел украинский фильм «Гидра» о международной спецоперации Службы безопасности Украины, сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

«Гидра» – реальная история о спецоперации СБУ, которую проводили вместе со спецслужбами стран Европы и США. Одним из руководителей операции стал генерал Службы Владимир Тимошенко – главный герой фильма.

В результате удалось ликвидировать наркокартель, который распространял синтетический наркотик экстази, сырье для которого изготовляли на заводе «Химреактив». Из Украины сырье через Польшу, Чехию, Бельгию попадало в Голландию, откуда готовый наркотик распространяли по всему миру.

Фильм создан международным продюсерским центром Фор-Пост при поддержке Госкино. Благодаря компании «Gravitas Ventures» фильм стал доступен американским зрителям.

Напомним, что один из главных героев фильма «Гидра» – Владимир Тимошенко идет на выборы в Верховную Раду Украины, под десятым номером списка партии «Сила и Честь» Игоря Смешко.