Президента Украины просят предоставить политическое убежище известному чеченскому видеоблогеру

В петиции, подданной на имя президента содержится просьба предоставить политическое убежище чеченскому видеоблогеру Тумсо Абдурахманову, которой находится под угрозой выдачи в Россию из Польши.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петицией о предоставлении политического убежища известному чеченскому видеоблогеру Тумсо Абдурахманову. Петиция была опубликована на сайте электронных петиций Официального интернет-представительства президента Украины.

Польша, где в данный момент находится Тумсо Абдурахманов, собирается выдать его в Россию. Есть основания полагать, что это представляет серьезную угрозу для его жизни.

«Предоставить политическое убежище борцу с российским оккупационным режимом известному YouTube-блогеру Тумсо Абдурахманову в связи с его депортацией из Польши в Россию до 15.07.2019, где ему грозит смерть», – говорится в обращении.

Подчеркивается, что в своих видео он разоблачает преступный характер нынешней власти в России, а именно в Чечне. Каждый из видеороликов Тумсо набирает под миллион просмотров.

«Не дайте погибнуть человеку, который так эффективно борется с нашим общим врагом!», – подчеркивается в петиции.

На данный момент петиция собрала только 66 голосов из 25 тыс необходимых.

Напомним, что в середине марта спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил «кровную месть» блогеру Тумсо Абдурахманову. Это произошло после того, как Абдурахманов в одном из своих видеоблогов задался вопросом, почему Ахмат-хаджи Кадыров в свое время призывал к войне с Россией. Блогер назвал Кадырова предателем чеченского народа.