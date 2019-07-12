Приговор Маркиву: «Басманный суд» есть и в Италии

Замгенпрокуроа Украины надеется, что в ближайшее время итальянское правосудие исправит допущенную в отношении нацгвардейца Маркива судебную ошибку. Украина сделала все возможное, что объективно расследовать гибель Роккелли под Славянском в 2014 году.

Генеральная прокуратура Украины в течение трех последних лет делала все возможное, чтобы способствовать объективному расследованию обстоятельств гибели гражданина Италии Андреа Роккелли под Славянском в 20014. Украинская сторона неоднократно предлагала свою помощь итальянском правосудию, сообщил на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора Евгений Енин.

«Итальянская сторона проигнорировала все наши устные и письменные предложения», – пишет замгенпрокурора.

Украина предлагала Италии осуществить следующие шаги в расследовании обстоятельств гибели журналиста Роккелли под Славянском в 2014 году:

• создать совместную следственную группу для расследования обстоятельств гибели Роккелли;

• организовать приезд итальянских правоохранителей на место трагедии для проведения следственного эксперимента и тому подобное;

«В течение последних трех лет в Украину не поступило никаких запросов о правовой помощи по делу Роккелли», – констатирует Енин.

Евгений Енин считает, что приговор суда вынесенный в итальянском городе Павия нацгвардейцу Маркиву является судебной ошибкой.

«Я не могу поверить в отсутствие правосудия в Италии – в материнской колыбели европейских ценностей, государстве-основателе Евросоюза. И хочу искренне верить, что апелляционный суд в Италии даст ответ на элементарные вопросы», –

Вопросы замгенпрокурора касаются хода расследования итальянской стороной гибели журналиста Роккели 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском.

1) Каким образом Маркив, вооруженный только автоматом, может быть причастен к смерти Роккелли, погибшего от взрыва мины?

2) Каким образом Маркив мог даже гипотетически стрелять в сторону нахождения Роккелли, если со своей позиции вообще не мог видеть места гибели итальянца?

3) Куда из уголовного производства делись свидетельства очевидцев, мина прилетела вообще со стороны пророссийских террористов?

«Я не могу поверить версиям о политическом сговоре отдельных итальянских политиков и государства-агрессора, которые могут объяснить полное нежелание к сотрудничеству итальянских прокуроров с Украиной в деле Роккелли», – пишет Енин.

Заместитель генерального прокурора Енин уверен, что «сегодняшний приговор – это страшная ошибка, которая будет в ближайшее время исправлена.