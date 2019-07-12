Италия требует от Украины возбуждение дела в отношение экс-командира нацгвардейца Маркива

Итальянский суд просит открыть производство против украинского нардепа Маткивского. В 2014 году Маткивский возглавлял подразделение, где служил Маркив.

Прокуратура итальянской Павии считает причастным к смерти итальянского фотографа на Донбассе не только нацгвардейца Виталия Маркива, но и депутата Верховной Рады Богдана Маткивского, сообщил лидер одной из украинских общин в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

«Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского», – написал Городецкий из зала суда.

Маткивский – бывший командир подразделения Нацгвардии, которому подчинялся Маркив. На этом основании прокурор Андреа Дзанончелли подал в суд присяжных запрос выяснить причастность Маткивского для возможного открытия судебного дела против депутата.

Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського. Geplaatst door Oles Horodetskyy op Vrijdag 12 juli 2019

Напомним, сегодня павийский суд приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам заключения. Прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения, адвокаты наставивали на освобождении украинца из-за недостатка улик.

Маркива задержали в Италии летом 2017 года. В 2019 году 6 июля в Италии начался судебный процесс по делу Маркива.