Политузник Литвинов в ближайшее время выйдет на свободу

Зеленский помиловал политзаключенного Литвинова. Украинца забрали из России еще в марте, но поместили в колонию в Харьковской области.
Президент Владимир Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Сергея Литвинова. Заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил это на своей странице в Facebook.
Петухов опубликовал документы, в которых говорится, что 11 июля Зеленский издал указ №517 о помиловании Литвинова.
На основании этого указа Минюст 12 июля поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) немедленно освободить заключенного из-под стражи.
«Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии», – резюмировал Петухов.
Физически Литвинова освободят из колонии, когда туда прибудут документы, что произойдет «в ближайшее время», уточнил Петухов.
Напомним, Литвинов был передан в Украину из России в марте текущего года без огласки, здесь его сразу поместили под стражу в Диканевскую колонию.
Литвинова задержали в Ростовской области России в 2014 году: он пересек границу, чтобы получить медицинскую помощь, которой не мог воспользоваться на оккупированной боевиками территории. Литвинова обвинили в убийстве гражданских лиц в составе батальона «Донбасс», и в апреле 2016 года российский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.
Министерство иностранных дел протестовало против приговора российского суда Литвинову, он был включен МИДом в перечень политзаключенных.