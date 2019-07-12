Политузник Литвинов в ближайшее время выйдет на свободу

Зеленский помиловал политзаключенного Литвинова. Украинца забрали из России еще в марте, но поместили в колонию в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Сергея Литвинова. Заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил это на своей странице в Facebook.

Петухов опубликовал документы, в которых говорится, что 11 июля Зеленский издал указ №517 о помиловании Литвинова.

На основании этого указа Минюст 12 июля поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) немедленно освободить заключенного из-под стражи.

Указ о помиловании Литвинова. Приказ об освобождении Литвинова. Пред 1 из 2 След

«Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии», – резюмировал Петухов.

Физически Литвинова освободят из колонии, когда туда прибудут документы, что произойдет «в ближайшее время», уточнил Петухов.

Напомним, Литвинов был передан в Украину из России в марте текущего года без огласки, здесь его сразу поместили под стражу в Диканевскую колонию.

Литвинова задержали в Ростовской области России в 2014 году: он пересек границу, чтобы получить медицинскую помощь, которой не мог воспользоваться на оккупированной боевиками территории. Литвинова обвинили в убийстве гражданских лиц в составе батальона «Донбасс», и в апреле 2016 года российский суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.

Министерство иностранных дел протестовало против приговора российского суда Литвинову, он был включен МИДом в перечень политзаключенных.